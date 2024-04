Rinnovo Felipe Anderson, Juve in pressing. Lotito ha chiarito QUESTO aspetto all’entourage del brasiliano

Rinnovo Felipe Anderson, la Juve continua il pressing sul brasiliano: Lotito spera nel prolungamento ma non effettuerà rilanci

Resta aperta nel calciomercato Lazio la questione legata al futuro di Felipe Anderson, in scadenza di contratto al termine della stagione.

È vero che c’è un’offerta di rinnovo da quasi 3 milioni sino al 2027 (con opzione fino al 2028), ma la sorella-manager Juliana si aspettava un rilancio (non ci sarà, se non minimo) nell’ultimo incontro. La Juventus pressa per avere la firma sull’accordo triennale trovato da tempo. Lo riporta Il Messaggero.