Rinnovi Lazio, tutto rinviato a gennaio: i dettagli

Tiene banco il tema rinnovi in casa Lazio. Tutto sembra essere stato rinviato a gennaio, con tre giocatori in attesa del nuovo contratto. Molto dipende dalla questione dei debiti fiscali-contribuitivi che sta tenendo impegnato Lotito.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, al momento è arrivato solo l’annuncio del prolungamento di Lazzari, che ha firmato fino al 2027. Ad attendere sarebbero Romero, Zaccagni e Cataldi. Per il giovane attaccante la trattativa sarebbe entrata nel vivo a novembre, con il diretto interessato che avrebbe espresso la volontà di restare.

Per quel che riguarda Zaccagni, pur con una scadenza nel 2025, potrebbe esserci una sorta di premio per le sue prestazioni. A favorire il tutto gli ottimi rapporti con il nuovo procuratore Mario Giuffredi. Discorso a parte per Cataldi, visto il suo legame con la Lazio e la scadenza nel 2024. Con il suo manager Beppe Riso, ci sarebbe stato un incontro a inizio dicembre. Il centrocampista è diventato un pilastro e potrebbe avere anche un ritocco dell’ingaggio.