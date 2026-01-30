Rigore Pedro, Lazio in vantaggio dal dischetto: il parere di Marelli sulla decisione di Zufferli

Hanno Detto
La Lazio passa in vantaggio allo Stadio Olimpico al 56′ minuto grazie al rigore segnato da Pedro. Lo spagnolo freddo ad incrociare ha battuto il portiere del Genoa.
Sul cross di Isaksen la palla viene deviata da Ostigard e finisce sul braccio molto largo di Martin. Questo l’episodio che ha portato al tiro dal dischetto, assegnato dopo revisione Var, una On Field Review piuttosto lunga da parte del direttore di gara Zufferli. La decisione finale ha dato il via alle polemiche di Daniele De Rossi e dei calciatori del Grifone.
Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sull’episodio: «Il braccio è veramente largo, per tanto oltre la figura, a mio parere questo braccio così largo è punibile».
