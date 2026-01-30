Connect with us

Hanno Detto

Rigore Pedro, Lazio in vantaggio dal dischetto: il parere di Marelli sulla decisione di Zufferli

Published

1 ora ago

on

By

Pedro
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Pedro

Rigore Pedro, Luca Marelli ha fatto chiarezza sull’episodio che ha portato al vantaggio i biancocelesti

La Lazio passa in vantaggio allo Stadio Olimpico al 56′ minuto grazie al rigore segnato da Pedro. Lo spagnolo freddo ad incrociare ha battuto il portiere del Genoa.

Sul cross di Isaksen la palla viene deviata da Ostigard e finisce sul braccio molto largo di Martin. Questo l’episodio che ha portato al tiro dal dischetto, assegnato dopo revisione Var, una On Field Review piuttosto lunga da parte del direttore di gara Zufferli. La decisione finale ha dato il via alle polemiche di Daniele De Rossi e dei calciatori del Grifone.

Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sull’episodio: «Il braccio è veramente largo, per tanto oltre la figura, a mio parere questo braccio così largo è punibile».

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×