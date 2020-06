Serie A, Ricciardi (OMS): «Stadi aperti? Solo a contagio zero»

Walter Ricciardi (OMS) si è detto contrario al momento riguardo l’apertura degli stadi in Serie A. Se ne può parlare con zero contagi

Dopo la ripartenza della Serie A, un altro passo verso il ritorno alla normalità potrebbe essere fatto: la riapertura degli stadi. Questo argomento sta dando molte speranze ai tifosi.

Walter Ricciardi dell’OMS però ha cercato di placare gli animi. Ecco le sue parole alle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: «Stadi aperti? Se ne può discutere, ma solo a contagio zero. Desta un po’ di preoccupazione la Lombardia, in cui la circolazione è ancora intensa. Servono cautele aggiuntive per le squadre della Lombardia o che dovranno giocare in Lombardia. Il calcio non è uno sport individuale, ma di gruppo. Oltre ai calciatori ci sono gli addetti ai lavori. In quasi tutta Italia la circolazione del virus è molto ridotta e le misure attivate sono sufficienti».