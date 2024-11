Ricci Lazio, un’altra big sull’ex obiettivo biancoceleste: la situazione

Ricci Lazio, un’altra big di Serie A potrebbe puntare sull’acquisto dell’ex obiettivo biancoceleste: le ultime novità

Tra i piani degli uomini del calciomercato Inter c’è quello di andare ad intervenire nel ruolo di regista, come vice Calhanoglu. Posizione dove anni fa si è decisi di puntare su Kristjan Asllani, ma che oggi, a distanza di tempo, comincia a sembrare una scelta sbagliata quella di averlo preferito a Samuele Ricci.

A puntare sull’altro centrocampista ex Empoli è stato invece il Torino, che ora si gode i frutti della sua esplosione e, qualora lo venderà in estate, lo farà per una super cifra. La pretendenti non mancano ma i nerazzurri sono fortemente interessati. Lo conferma Calciomercato.com, che spiega come tale operazione per l’ex obiettivo del calciomercato Lazio sia caldeggiata dalla stessa proprietà Oaktree.