Cucchi: «Possesso palla della Lazio molto sterile, Milan molto concreto»

Riccardo Cucchi , noto giornalista e tifoso biancoceleste, ha commentato sui social il primo tempo tra Milan e Lazio: le sue parole

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Riccardo Cucchi, giornalista di fede biancoceleste, ha commentato il primo tempo tra Milan e Lazio nei quarti di finale di Coppa italia:

Dopo il primo tempo. La #Lazio non trova la profondità, anche per merito del #Milan che non gliela concede. Il fraseggio biancoceleste diventa sterile, mentre il Milan è molto, molto concreto. #MilanLazio — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) February 9, 2022

