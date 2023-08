Retroscena Bonucci: stanco di aspettare la Lazio che però non l’ha mai voluto veramente. La ricostruzione di Alfredo Pedullà

Leonardo Bonucci non aspetta più la Lazio. Come spiega Alfredo Pedullà il calciomercato Lazio non ha mai aperto al difensore centrale, malgrado Bonucci ci avesse provato in ogni modo. Gli equilibri interni hanno fatto la differenza e anche il fatto che passare dalla difesa a tre alla difesa a quattro sarebbe stato un problema.

Ma non è stato questo il motivo principale della rinuncia Lazio. Così Bonucci accetta l’Union Berlino, unica strada percorribile . La Juve lo libererà, rispetto al contratto in scadenza superiore ai 9 milioni lordi – premi compresi – contribuirà per 3,5 milioni lordi.