Repubblica – Lazio, i dolori di Inzaghi: Muriqi fuori fino a metà ottobre

Secondo La Repubblica, Muriqi sarebbe fuori per infortunio fino a metà ottobre.

Fares ha svolto le visite mercoledì, ma per essere ufficializzato bisogna risolvere gli ultimi dettagli con la Spal e l’agente Raiola. Mentre Muriqi, centravanti kosovaro, tornerà a Roma nei prossimi giorni dopo aver sistemato in Turchia tutte le pratiche burocratiche. Così si legge nell’edizione romana odierna de La Repubblica. A preoccupare, di Muriqi, sono le condizioni fisiche: dal 25 agosto è alle prese con uno stiramento. Per le tempistiche di recupero (nuovi controlli la prossima settimana) e la necessità poi di una preparazione atletica adeguata, difficilmente si vedrà in campo prima della sosta di ottobre.