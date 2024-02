Rennes-Milan 3-2, Pioli vola agli ottavi nonostante la sconfitta

Rennes-Milan, termina con una sconfitta la gara di Europa League dei rossoneri che riescono comunque ad andare agli ottavi

Missione compiuta per il Milan di Pioli, che doveva approdare agli ottavi di Europa League, e cosi è stato nonostante la sconfitta. A Rennes contro la squadra francese il match termina 3-2 ma in virtù del 3-0 di San Siro la squadra di Pioli farà parte delle qualificate per il turno successivo della competizione.