Rennes Lazio, quando il biscotto è indigesto

Nonostante i vari sforzi profusi per passare il turno in extremis, Rennes-Lazio potrebbe rivelarsi una partita inutile dal risvolto amaro

Quando il proprio destino è nelle mani degli altri, tutto diventa frustrante. Se vivi o muori, calcisticamente parlando ovviamente, lo decidono gli altri e tu non puoi farci nulla. Potevi fare qualcosa prima, ma ciò che hai fatto non è bastato.

Il destino della Lazio in Europa League non dipende esclusivamente dalla partita che si giocherà in Francia. La società capitolina dovrà tendere un orecchio verso la Romania, dove si giocherà la partita decisiva Cluj-Celtic. La Banda Inzaghi dovrà sperare nella vittoria degli scozzesi per trovare un miracoloso passaggio del turno. Ovviamente la Lazio dovrà fare il suo, se no anche una possibile vittoria in trasferta della formazione di Lennon sarà inutile. Sperando nella professionalità del Celtic, giovedì sera sapremo se il biscotto sarà un fine pasto dolce o rimarrà di traverso a Lulic e compagni.

