Rennes Lazio, le probabili formazioni

A poche ore dal fischio d’inizio, vediamo come dovrebbe scendere in campo la Lazio per cercare il passaggio del turno

Possibile che la Lazio avrà molti cambi rispetto alla formazione messa in campo sabato contro la Juventus. Il cambiamento di Inzaghi, più che plausibile, serve a dare respiro a quei giocatori che hanno affrontato il pesante seppur emozionante turno di campionato, e anche a dare minutaggio a chi si allena con dedizione meritandosi un po’ di spazio.

Unici baluardi saranno Acerbi, Lazzari, Immobile e Luis Alberto, a cui il mister chiederà un ulteriore sforzo e una mano per dare solidità,estro e qualità alla squadra. Per quanto riguarda i padroni di casa, tutto è ancora incerto: come ha detto l’allenatore in conferenza stampa, anche loro dovrebbero fare molti cambiamenti. La vecchia conoscenza del campionato italiano, Niang, dovrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni:

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Bourgeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu. All.: Julien Stephan

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos,Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi