Reina, le parole dell’ex Lazio: «Ho vissuto un anno bellissimo a Roma»

Reina, le parole del portiere ex Lazio: «Ho vissuto un anno bellissimo a Roma»

In occasione delle 1000 presenze in carriera, l’ex portiere della Lazio, Pepe Reina, si è raccontato ai microfoni di Marca, parlando anche del suo periodo biancoceleste.

LE PAROLE- «MIi rende felice, molto felice. Sono dati e numeri, ma non vedevo l’ora di farlo. La barriera dei 1.000 mi sembrava quasi impossibile da superare. Ho tirato fuori la testa quando meno me lo aspettavo e ce l’ho fatta. Se mi sveglio con lo stesso entusiasmo di quando ho debuttato nel 2000? Credo di più. Prima non eri consapevole e pensavi di avere tante partite davanti a te. Ora si assapora tutto, ogni vittoria, ogni momento positivo e, perché no, anche quelli negativi, perché la fine è dietro l’angolo. Se mi aspettavo di finire la stagione da titolare? No. Non era nei piani, non era la cosa più logica da fare. Sono venuto qui sapendo perfettamente quali sono i ruoli e sono venuto qui solo per aiutare. Non credo che riuscirò mai a ringraziare abbastanza il Villarreal per esprimere ciò che questo ritiro, quando arriverà, significherà nella mia carriera, e che sarà al Villarreal. Come valuto la stagione? Buona, perché credo che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. È vero che c’è l’amaro in bocca delle coppe, perché in Conference ci aspettavamo di fare di più, ma a livello generale è buona»

FINALE DI CHAMPIONS E LAZIO- «Chi tiferò per la finale? Che vinca la squadra migliore. Con Pep c’è un certo affetto e ammirazione e vorrei che vincesse lui, ma con Simone Inzaghi ho vissuto un anno bellissimo alla Lazio, con tutta la sua squadra. Che vinca il migliore, il più meritevole e che ci sia una grande partita di calcio»