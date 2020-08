Reina, la moglie Yolanda non vede l’ora: «Pronti»

Yolanda Reina è sposata con Pepe Reina dal lontano 2006, più o meno quando la Lazio partecipava per l’ultima volta alla Champions.

Una donna forte, sempre al fianco di Pepe mamma di 5 bambini, ex giocatrice di pallavolo ad ottimi livelli e con una laurea in Economia. Yolanda è tra i segreti della carriera del nuovo portiere della Lazio. La moglie dell’estremo difensore spagnolo è pronta a tornare nuovamente in Italia dopo le esperienze con Napoli e Milan. Su Instagram il portiere ha repostato una storia in cui alle parole di Yolanda “Collezionando momenti” è aggiunto un chiarissimo “Pronti”. Per la nuova avventura nella Capitale, che comincia oggi, prosegue domani con visite mediche e firma e ancora nei giorni successivi con la partenza per il Cadore.