Reina: «Accetto le critiche, ma serve essere uomini»

Pepe Reina, attraverso un post sui social, ha voluto rispondere alle critiche, arrivate in questi ultimi giorni

Dieci gol subiti nelle ultime tre partite e tante critiche. Pepe Reina è finito nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni. Lo spagnolo, con un post social, ha voluto rispondere alle critiche.

«Dispiace il momento. Io accetto le critiche e guardo avanti. Tutti lo facciamo, bisogna accettare le responsabilità, essere UOMINI e lavorare ancora di più. Certamente non si molla, non l’ho mai fatto in vita mia ed ora che le cose non vanno non sarà diverso, anzi solo con il lavoro a testa bassa e l’umiltà se ne viene fuori», queste le sue parole. Tante le reazioni, tra cui quelle di alcuni compagni di squadra.