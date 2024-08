Real Madrid Atalanta 2-0: Ancelotti SPEZZA il sogno di Gasperini

Real Madrid-Atalanta 2-0: Ancelotti batte Gasperini nonostante un’ottima prova dei bergamaschi. Il resoconto del match

Finisce 2-0 la Supercoppa Europea tra Real Madrid e l’Atalanta di Gasperini. La Dea esce a testa alta nonostante il risultato sicuramente non positivo: in gol Valverde e Mbappé, che ha segnato subito all’esordio in blancos.

Per il Real Madrid è la sesta Supercoppa Uefa della storia, più di Milan e Barcellona che sono ferme a quota cinque. Nuovo record battuto anche per Ancelotti che vince la quinta Supercoppa della sua carriera staccando così Pep Guardiola che rimane a 4. La Lazio resta ferma a uno nella competizione.