Cancellieri Brentford, in bilico la situazione dell’attaccante. Ecco cosa filtra

Cancellieri Brentford, il futuro del giovane attaccante al momento è un rebus. Il club inglese non chiama: il punto della situazione

Il calciomercato in casa Lazio continua a presentare diversi temi aperti, soprattutto sul fronte delle possibili uscite. Tra questi, uno dei nomi più caldi resta quello di Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 che nelle ultime settimane è tornato al centro delle valutazioni della società biancoceleste. Una situazione in evoluzione, che potrebbe trasformarsi in una nuova occasione di plusvalenza per il club.

Secondo quanto filtra da Il Corriere dello Sport, il giovane attaccante è stato rivalutato dalla dirigenza, anche in virtù del contesto attuale e delle limitazioni operative che hanno ridisegnato le strategie del club. Un “vantaggio del blocco”, se così può essere definito, che ha permesso alla Lazio di riconsiderare il reale valore del giocatore.

Calciomercato Lazio, Lotito alza il prezzo per Cancellieri

Il presidente Claudio Lotito ha fissato una richiesta chiara per lasciar partire Cancellieri: servono circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la fiducia nel potenziale dell’esterno offensivo e la volontà di non svendere un profilo ancora giovane e con margini di crescita.

L’idea della Lazio è quella di monetizzare al massimo da una possibile cessione, fiutando l’opportunità di mettere a bilancio una nuova plusvalenza, coerente con la linea economica adottata dal club nelle ultime stagioni!

Calciomercato Lazio, il Brentford osserva ma l’offerta non arriva

Nei giorni scorsi era stata preannunciata un’offerta del Brentford, club di Premier League da tempo attento ai giovani talenti italiani. Al momento, però, questa proposta non è ancora arrivata sui tavoli di Formello, lasciando la situazione in una fase di attesa. Il club inglese resta interessato, ma la Lazio non intende fare passi indietro sulla valutazione. L’impressione è che solo un’offerta vicina alle richieste di Lotito potrà sbloccare realmente la trattativa.

Calciomercato Lazio, scenario aperto e sviluppi attesi

Il dossier Cancellieri resta dunque aperto. I prossimi giorni potrebbero portare nuovi contatti e aggiornamenti decisivi. Molto dipenderà dalla volontà del Brentford di affondare il colpo e dalla strategia finale del club biancoceleste, pronto a muoversi solo alle proprie condizioni.

