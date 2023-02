Ravanelli sceglie la sua formazione ideale: presenti anche degli ex Lazio. Ecco chi avrebbe schierato l’ex attaccante

Come riporta Sportweek Fabrizio Ravanelli avrebbe schierato la sua formazione ideale, un 4-2-3-1 in cui ci sarebbero tre ex giocatori della Lazio: in porta Angelo Peruzzi, in difesa Alessandro Nesta e Veron in centrocampo. Ecco cosa ha dichiarato Ravanelli sulla sua formazione ideale:

PAROLE– « Ho scelto quei giocatori che mi hanno impressionato di più, sotto il profilo tecnico. Ma soprattutto, tra i compagni, quelli dalla personalità più forte, in una parola: leader»

SU NESTA– «Con lui ho vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana alla Lazio. Uno dei quattro -cinque migliori centrali italiani di sempre »

SU VERON– «Leadership e qualità: restavo a bocca aperta a vedere i suoi “Numeri” in allenamento »