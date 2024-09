Ravanelli: «Greenwood fa un ALTRO sport. Secondo me ha questo PREGIO»

Le parole di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Lazio, su Greenwood, nuovo giocatore del Marsiglia. Ecco le sue dichiarazioni

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Lazio, esalta ai microfoni de Il Foglio le qualità di Greenwood. Il giocatore è approdato in estate al Marsiglia di De Zerbi, con cui Ravanelli lavora a stretto contatto. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Greenwood pratica un altro sport. Non capisco come i grandi club se lo siano lasciati scappare. Come il Manchester United l’abbia ceduto al Getafe, la squadra con cui l’anno scorso è esploso. Ha un pregio: su 10 tiri, 9 sono gol ed uno viene salvato dal portiere».