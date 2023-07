Raul Moro si presenta: «Ecco perchè ho scelto di giocare con il Real Valladolid»

Raul Moro, l’ex biancoceleste ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione in Spagna come nuovo giocatore del Real Valladolid

In occasione della conferenza stampa di presentazione, Raul Moro ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del motivo percui ha scelto di indossare la maglia del Real Valladolid

PAROLE – Ho detto subito di sì perché è un club con molta storia e il progetto è molto chiaro. Sono dove voglio essere. Cosa posso dare? Entusiasmo, tanta voglia di fare bene e quell’audacia che mi rende molto pericoloso quando mi sento bene”. Infine, per concludere ha sottolineato: “Arrivare qui con un semestre in Spagna non è la stessa cosa che arrivare qui per la prima volta. Il calcio italiano è più fisico e per me è stato un bene