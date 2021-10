Raul Moro: «Mi ispiro a Immobile. Sarri punta su di me»

Le dichiarazioni di Raul Moro, uno dei giovani talenti della squadra di Sarri, attualmente convocato con la Spagna Under 21

Raul Moro, giovane talento della Lazio, ha parlato ai microfoni di Marca della sua esperienza con la maglia biancoceleste.

«Sarri conta molto su di me. Voglio sfruttare le opportunità che mi ha dato. Penso che le mie migliori doti siano l’uno contro uno e la velocità. Mi sono allenato in piazza, con i miei amici, nella mia squadra. All’età di sette anni, Barça ed Espanyol mi amavano già e non mi muovevo, non ne ero consapevole, e penso che fosse un bene per me. Ora, i telefoni e la PlayStation richiedono molto tempo, ma ci sono ancora ragazzi che giocano a calcio nella mia città. L’atmosfera del derby è stata l’emozione più bella che ho vissuto finora. È la partita migliore dell’anno e d’Europa».