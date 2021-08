Raul Moro in corsa: possibile maglia da titolare con l’Empoli

Raul Moro potrebbe essere la sorpresa nel match contro l’Empoli: lo spagnolo ha chance di giocare titolare

Raul Moro è senza alcun dubbio stato uno dei grandi protagonisti dell’estate biancoceleste. Lo spagnolo ha conquistato Sarri ed ecco che, visti anche i dubbi legati al mercato, potrebbe essere lui la sorpresa a Empoli.

Come rivelato da Il Corriere della Sera, l’iberico è in corsa per una maglia da titolare. Molto, se non tutto, è legato alla situazione Correa, che ormai vive da separato in casa, con un addio che sembra inevitabile. L’ex Primavera potrebbe approfittarne, prendendosi un maglia nell’undici iniziale e completando il tridente con Immobile e Felipe Anderson.