Raspadori: «Il mio debutto? Avvenne nel 2020 contro la Lazio»

Raspadori, l’attaccante del Napoli racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport il giorno del suo debutto che avvenne con la Lazio

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Giacomo Raspadori, il quale ricorda il giorno del suo debutto che avvenne contro la Lazio, ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Ho debuttato in Serie A dal 1’ in Lazio-Sassuolo l’11 luglio 2020, con un gol. Un anno dopo, l’11 luglio 2021, abbiamo vinto l’Euro. Belli certi segnali»

MEZZALA – «Anche per Spalletti. L’ho fatto in allenamento e in amichevole, sono entrato così con la Lazio all’Olimpico. Mi sento più attaccante, ma posso migliorare, più Zielinski che Anguissa. Se un altro ruolo mi fa giocare di più, perché no»