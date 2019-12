La sconfitta di ieri contro il Rennes costa cara alla Lazio anche per quanto riguarda il ranking UEFA

La compagine di Inzaghi è stata sconfitta per 2-0 dal Rennes in terra francese. La debacle del Roazhon Park è costata cara alla Lazio, anche per quanto riguarda il ranking UEFA.

RANKING UEFA – I biancocelesti, dopo ieri, sono passati dalla 33esima posizione alla 34esima, ma ora bisogna assolutamente concentrarsi sulla sfida di Cagliari.