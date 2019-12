FORMELLO Lazio, testa al campionato: nel pomeriggio subito sul campo

Formello, alle 15 la Lazio riprenderà ad allenarsi agli ordini di Inzaghi per preparare la sfida contro il Cagliari di lunedì.

Archiviare l’eliminazione dall’Europa League e concentrarsi solo sul campo: l’obiettivo della Lazio dopo la sconfitta contro il Rennes di ieri sera è questo. Nel pomeriggio, Inzaghi guiderà il primo allenamento direzione Cagliari: biancocelesti tutti in campo alle ore 15.

Il mister rincontrerà i titolari lasciati a casa nella trasferta europea. Assenti giustificati Patric, Marusic e Lukaku alle prese con i loro infortuni. Sarà da valutare anche la situazione di Vavro, ieri uscito con un problema al ginocchio dal campo.

Questa settimana sarà importante anche per evitare future defezioni in ottica Supercoppa. A questo proposito, sarà necessario fare estrema attenzione contro il Cagliari per evitare cartellini di troppo: eventuali squalifiche si sconterebbero nel match successivo, la finale di Supercoppa. Un discorso che vale soprattutto per i giocatori diffidati, Acerbi, Leiva, Lulic e Parolo.