Ranking Uefa aggiornato, ecco la posizione della Lazio

Arriva un aggiornamento per il Ranking Uefa: ecco qual è la posizione della Lazio dopo il match con il Galatasaray

La Uefa ha aggiornato il suo ranking. Va detto che la classifica si basa ed è relativa ai coefficienti per club all’inizio della nuova stagione.La sconfitta subita contro il Galatasaray non ha permesso ai biancocelesti di risalire qualche posizione.

La squadra di Maurizio Sarri è attulamente 30esima ed è stata raggiunta da Slavia Praga, Basilea e Dinamo Kyev che la precedono per i migliori risultati in questa stagione sportiva europea. Va ricordato che il ranking prende in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni.