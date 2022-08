Ranieri: «Serie A bellissima. La Lazio è partita bene, occhio...»

Ranieri ha fatto il punto sulla nuova Serie A, soffermandosi sulla lotta scudetto e parlando anche di Lazio

Claudio Ranieri, intercettato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha commentato il nuovo campionato dicendo la sua sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole:

CAMPIONATO EQUILIBRATO – «È una Serie A bellissima, ma se si ricorda io lo avevo già pronosticato. Vedere sei squadre appaiate al vertice, e poi Inter, Juventus e Fiorentina subito dietro, dà adrenalina a una stagione che già di per sé si preannuncia avvincente. Sarà come l’ultima gara di Formula Uno della scorsa stagione tra Hamilton e Verstappen: sosta e si ricomincia. E vediamo chi vince allo sprint.

Occhio però anche alla Lazio, che è partita bene come l’Atalanta, che si sta rifondando in fretta, così come il Torino. Ovviamente, col passare delle giornate la classifica si sgranerà, ma la lotta per lo scudetto è aperta a tanti».