Ranieri Roma, dopo il Parma arrivano Milan e Lazio: «Ecco cosa dobbiamo fare per tirarci fuori dalle sabbie mobili»

Le parole di Ranieri dopo la vittoria della Roma contro il Parma e le prossime partite contro Milan e Lazio

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Parma. Di seguito le sue parole.

MIGLIORE ROMA DELLA STAGIONE – «Non lo so, ma dobbiamo migliorare. C’era da cancellare il secondo tempo di Como e i ragazzi l’hanno fatto: adesso sotto con la prossima partita fuori casa, dobbiamo svegliarci e fare bene anche lì».

É LA ROMA CHE HA IN TESTA – «Non è detto, non ho fatto cambi perché ho visto che stavano interpretando bene la partita. Volevo solo far continuare chi aveva iniziare la partita».

DYBALA, PAREDES E HUMMELS – «Per me Paulo quando sta bene gioca, poi se vedo che la partita ha bisogno di altro lo tolgo. C’è differenza tra una Roma con Dybala e una Roma senza. Su Hummels c’è poco da dire: quando lui mi dice che sta bene gioca e lo stesso vale per Paredes. Questo sono i giocatori che a me piacciono: hanno esperienza e sanno comandare il ritmo della gara».

PROSSIMI IMPEGNI CON MILAN E LAZIO – «Dobbiamo giocare partita dopo partita e tirarci fuori dalle sabbie mobili. Contento di questi ragazzi, aspettiamo la prova di San Siro per capire cosa possiamo fare da grandi».