Ranieri: «Bisogna dare continuità dopo il derby e vogliamo anche col Bologna regalare una gioia ai tifosi»

Ranieri, il tecnico giallorosso prima della sfida della Roma con il Bologna carica l’ambiente citando il successo nel derby

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita con il Bologna, Ranieri carica la sua Roma e torna anche a parlare del derby con la Lazio rilasciando a riguardo queste parole

PAROLE – Hanno fatto una buona gara lottando, bisogna dargli la continuità che stanno meritando, ma anche quelli che non giocano ci stanno mettendo in grosse difficoltà, tutti meriterebbero di scendere in campo. Trasferta vietata? Dispiace che i nostri tifosi non possano venire in trasferta, speriamo di renderli orgogliosi da lontano