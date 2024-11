Ranieri a Dazn: «Considerando la situazione che abbiamo la mia squadra ha fatto il massimo, Pellegrini...»

Ranieri, il tecnico giallorosso analizza a caldo la partita persa al Maradona che frena la corsa verso le zone alte dei capitolini

Cambia la guida tecnica ma non il risultato, e la situazione inizia a essere critica in casa Roma alla luce della sconfitta di questo tardo pomeriggio con il Napoli. A Dazn Ranieri analizza a caldo la partita rilasciando a caldo queste sue considerazioni

SISTEMA DI GIOCO PIU’ ADATTO – Non c’è un sistema di gioco di base, ormai tutti cambiano e l’importante è capire quando bisogna saper chiudere bene. Abbiamo fatto due errori, di cui uno che ci è costato il gol. Dobbiamo pesare il momento, il Napoli lotta per il primato e noi siamo in un momento delicato. Considerando questo, la squadra ha fatto il suo. Nel secondo tempo abbiamo avuto più possesso palla e due occasioni. La squadra può fare sia il 4-4-2 che il 3-5-2, ma dipende dagli interpreti e bisogna spingere sugli esterni

DYBALA – Si sta riprendendo, è voluto venire per star vicino alla squadra e va sempre ringraziato. Preferisco averlo al meglio e che non si rifaccia male. E’ uno di quello che può fare la differenza con i suoi colpi magici. Il Napoli si stava difendendo, ho provato a schierare anche lui. Dobbiamo migliorare su alcuni particolari basilari

PELLEGRINI – Avevo bisogno di altri tipi di giocatori, mi sono messo a 5. Va aiutato e sto cercando di farlo