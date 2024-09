Rambaudi: «Provedel o Mandas? Credo Baroni scelga Ivan per QUESTO MOTIVO». Le parole dell’ex giocatore

L’ ex biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sulla sfida che vedrà la Lazio esordire in Europa League.

PAROLE– «La gara con la Fiorentina dice tanto, mi auguro ci sia una reazione positiva per la prova fatta al Franchi. La Lazio è stata superiore ad un’avversaria che lotterà insieme a lei in classifica. Serve entusiasmo e spero che l’ambiente accompagni la squadra ».

PROVEDEL O MANDAS– «Per me la Lazio ha una rosa che si equivale, quindi è giusto dare spazio a tutti. Credo Baroni scelga Ivan perché vuole dare un messaggio e non far arrivare che si cambia tutto ».