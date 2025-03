Rambaudi, le parole dell'ex biancoceleste sulla Lazio

Condividi via email

Rambaudi, l’ex biancoceleste analizza la situazione della Lazio alla luce della ripresa del campionato di lunedì contro il Torino

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si esprime riguardo la situazione della Lazio alla luce della ripresa del campionato contro il Torino. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

PAROLE – La squalifica di Vecino mi preoccupa meno perché ci sono Guendouzi e Rovella in mezzo al campo; l’eventuale assenza di Tavares contro il Torino invece è pesante perché è un fattore, sposta gli equilibri. Anche il recupero di Castellanos sarebbe importantissimo, ne gioverebbe tutta la squadra. Riavere Tavares e Castellanos è fondamentale, della loro presenza ne beneficiano Zaccagni e Dia, ma anche i centrocampisti”

Tudor alla Juventus? Conosce l’ambiente, c’è bisogno di un sergente di ferro che non dia alibi ai giocatori. Giorni di riposo? La Lazio secondo me ha voglia di rivedersi, di ricompattarsi. I recuperi? Dipende anche dai giocatori, da cosa avvertono, se sono ipocondriaci. Sulla base di questi fattori può variare il rientro in gruppo

Il calcio se non sei attento sempre, permette all’avversario di ribaltare la situazione: ieri l’Italia ha fatto un brutto primo tempo, è andata meglio nel secondo ma nella sfide ha la meglio chi ha più continuità