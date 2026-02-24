Rambaudi: «La Lazio ha una grande occasione contro il Torino! L’acquisto migliore per il prossimo anno…»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato in vista della trasferta di Torino in programma l’1 marzo. Le sue parole

La Lazio è attesa dalla difficile trasferta di Torino contro i granata domenica 1 marzo alle 18. In vista della sfida, valida per la 27a giornata di Serie A, l’ex biancoceleste Roberto Rambaudi ha detto la sua ai microfoni di Radiosei:

SFIDA – «Il Torino non ha certo una rosa per lottare per la salvezza, ora dipende dall’impatto che avrà D’Aversa, un tecnico preparato e dotato di empatia con i suoi calciatori. La gara di domenica dovremo vedere come l’affronterà la Lazio, che deve prendere il campionato come occasione per migliorarsi».

CALCIOMERCATO – «L’acquisto migliore per il prossimo anno sarà la soluzione a questa situazione. Rimane difficile parlare oggi dei possibili saluti in estate di Romagnoli e Rovella: se dovessero rimanere, con questa situazione, cosa cambierebbe? Serve fare un cambio di passo per tornare a primeggiare. Mi piacerebbe vedere una squadra formata con delle idee chiare e allenata con lo stesso principio, per avere almeno la sensazione di poter crescere. O cambi proprietà o cambi testa».