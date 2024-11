Rambaudi mette in guardia la Lazio: «Non si deve staccare la spina durante la sosta, non è detto che...»

Le parole di Roberto Rambaudi sulla Lazio: «Dopo la sosta il rientro non è mai facile da pronosticare, non bisogna staccare la spina»

Roberto Rambaudi ha parlato a RadioSei tra le altre cose di come la Lazio deve ripartire dopo la sosta nazionali contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

NAZIONALE – «Stasera guarderò la Nazionale, ovviamente per Rovella, poi Spalletti è un tecnico che mi piace. Pronostico Belgio-Italia? Dipende tutto da noi, da come faremo la gara. I giocatori italiani sono forti, soprattutto a metà campo; per me abbiamo il centrocampo più forte che c’è in Europa. Se stasera giochiamo come sappiamo vinciamo, perché siamo superiori».

BARONI – «Baroni non sta sbagliando niente, eccezion fatta per la partita di Firenze. Anche la strategia di giocare a Monza con un uomo in più è stata importante. Ha fatto crescere i singoli, si deve andare avanti così».

BOLOGNA – «Il Bologna ha una mentalità offensiva, come la Lazio. Cercano di aggredire in avanti, di verticalizzare. Dopo la sosta comunque il rientro non è mai facile da pronosticare, non è detto che si riparta come si è arrivati alla pausa. La Lazio dovrà essere brava a non staccare la spina».

CALCIATORI – «Vecino, Pedro e Romagnoli avranno una parte fondamentale quando rientrerà tutto il gruppo dagli impegni con le Nazionali. Ne parleranno chiaramente con il tecnico. Saranno loro a dare una mano per ripartire al meglio».