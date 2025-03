Rambaudi: «La Lazio sta facendo cose straordinarie. Bisogna sognare» - Lazio News 24Rambaudi: «La Lazio sta facendo cose straordinarie. Bisogna sognare»

Condividi via email

L’ex calciatore della Lazio, Roberto Rambaudi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha commentato la vittoria dei biancocelesti sul Milan.

SULLA GARA – «Questa gara è la conferma di ciò che stiamo facendo. I ragazzi lavorano in campo, costruendo il proprio calcio, divertendosi e divertendoci. Impatto a San Siro straordinario, vittoria meritata. A tratti siamo stati ‘polli’ ma ci sta perché giocavi contro calciatori forti. Questa è una squadra che sta facendo cose straordinarie, in continua crescita. Va supportata, bisogna sognare. No al pessimismo, la scorsa settimana ne ho sentito troppo».

SU TCHAOUNA – «La Lazio ha sopperito anche all’assenza di una punta centrale. Ad inizio gara avevamo un 4-4-2, con Tchaouna e Dia davanti. Tchaouna il tecnico lo avrà visto bene in settimana, ieri ha fatto una partita di corsa, di sacrificio; spalle alla porta però non può giocare. Si è mosso istintivamente, di pancia, ma ha anche partecipato al gol. Baroni ha scelto la fisicità contro la difesa rossonera».

SU ISAKSEN – «Sono un paio di mesi che Isaksen sta dimostrando grandi cose in campo, prende iniziativa e si è anche preso la squadra sulle spalle; ha capito come sfruttare il suo talento. A lui aggiungo Guendouzi che ha letto bene la partita e ha fatto ripartire i suoi. A Baroni va dato il merito di aver creato un giocattolo fantastico.Vietato creare critiche inopportune in una stagione straordinaria».

LOTTA CHAMPIONS – «Tutte le squadre che sono nelle prime posizioni di classifica sono in lotta per un posto in Champions. E’ un campionato bello ed equilibrato. Chi avrà continuità avrà la meglio. Toglierei solo la Fiorentina».