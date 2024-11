Rambaudi: «La Lazio deve avere la consapevolezza che è forte. Formazioni? Tutti sono intercambiabili, Tavares no»

Le parole di Rambaudi sulla Lazio di Baroni e sulle formazioni messe in campo dal tecnico

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della sfida contro il Cagliari di questa sera. Ecco le parole dell’ex biancoceleste.

PAROLE– «In tutte le competizioni la continuità è importante. E questa te la danno l’applicazione, la voglia e la preparazione. Col Como è stata una gara strana, i biancocelesti devono capire che certi episodi vanno evitati. Per un’ora la Lazio ha fatto una partita da squadra forte, quello che è. Ha dominato, sapeva quello che voleva, ha letto bene la gara; poi un episodio può cambiare tutto, nel calcio è così, l’avversario può galvanizzarsi. L’errore di concetto, di superficialità di Tavares, che resta chiaramente uno dei migliori, va migliorato per diventare un top in assoluto e non mettere in difficoltà la squadra »

LAZIO– «La Lazio deve avere la consapevolezza che è forte. La Fiorentina che adesso è in alto in classifica, per esempio, l’abbiamo surclassata. Per ora noi abbiamo qualcosa in più, dobbiamo vedere come proseguiranno poi i viola. Il Cagliari va preso con le molle. È vero che ha meno qualità di altre squadre che abbiamo incontrato, ma è una squadra che può farti giocare male. Formazioni? Tutti sono intercambiabili, Tavares no; non per demeriti di chi gioca al suo posto, semplicemente perché è lui la chiave. Dobbiamo sopperire a questa assenza con altre soluzioni. Pellegrini farà bene ma Tavares ora è il migliore »