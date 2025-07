Di Biasi: «A me piace molto Baroni. Alla Lazio sono rimasto sorpreso in positivo dal suo lavoro e dai risultati ottenuti»

Condividi via email

Di Biasi sulla scelta del Torino di prendere l’ex Lazio Baroni per la panchina del prossimo anno! Ecco le parole del giornalista

A prendere parola sulla situazione attuale della Lazio è stato il giornalista Gianni De Biasi il quale ha espresso il proprio parere sui cambiamenti effettuati dalla società capitolina in questo periodo estivo. In particolare, stando a quanto riportato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport il tecnico ha detto la sua sull’arrivo di Baroni sulla panchina granata reduce dall’esperienza nella capitale. Le sue parole in vista della prossima Serie A:

«A me piace molto Baroni. Alla Lazio sono rimasto sorpreso in positivo dal suo lavoro e dai risultati ottenuti, giocava un calcio di ottimo livello. Baroni è una scelta che mi convince e mi piace: senza dubbio il Toro ha fatto segnare una buona partenza».