Rovella Inter, i nerazzurri pronti a pagare 50 milioni per il centrocampista italiano? Ecco le ultime

Rovella Inter, il centrocampista della Lazio rimane un obiettivo importante per i biancocelesti: le ultime da Formello

Rovella Inter è una delle trattative più affascinanti di questa sessione estiva di calciomercato. I biancocelesti vorrebbero trattenere il centrocampista ex Juventus alla corte di Sarri ma i nerazzurri non vogliono allentare la presa.

Il giocatore della Lazio potrebbe infatti partire nel caso in cui l’Inter decida di pagare la clausola da 50 milioni presente nel contratto di Rovella. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la trattativa si sbloccherebbe in caso di cessione di Calhanoglu in Turchia che libererebbe così il posto ad un nuovo centrocampista.