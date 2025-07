Immobile, l’ex centravanti della Lazio ad un passo dal Bologna: da limare gli ultimi dettagli con il Besiktas

Immobile, l’ex capocannoniere della Serie A pronto per il ritorno del Belpaese: ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa del Bologna per l’ex Lazio

L’ex cannoniere della Lazio Ciro Immobile è sempre più vicino al ritorno in Italia. L’attaccante partenopeo, reduce dalla grande esperienza in terra turca, è pronto per il ritorno nel Belpaese, in particolare al Bologna.

L’ex centravanti della Lazio, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe sempre più vicino all’Emilia Romagna e serve solamente definire le ultime formalità circa il contratto proposto all’attaccante. Il Besiktas è disposto a lasciarlo andare a costo zero, garantendogli anche una buonuscita di 2,5 milioni di euro.