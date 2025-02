Rambaudi: «Ottima gara della Lazio, ma ha giocato con un uomo in meno. Noslin? Leggerino»

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha parlato così dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così del match di ieri sera tra Inter e Lazio:

PAROLE – «La Lazio ha fatto un’ottima gara a San Siro. Il primo gol loro è da annullare. Noi abbiamo giocato con un uomo in meno, Tchaouna deve dare di più. Note negative? Arbitri scarsi e noi, ripeto, abbiamo giocato con un uomo in meno, non c’era peso davanti. Costruisci, crei, arrivi lì e devi cambiare soluzione. Non c’è il Taty che pulisce determinati palloni.

Bocciata la scelta di Tchaouna? Giustamente l’allenatore deve tentare. Ora l’obiettivo della Lazio deve essere quello di continuare a fare il proprio calcio e crescere, lottando con la Juve per il quarto posto. Zaccagni dietro a Dia? Io già lo vedo lì, ma è più pericoloso quando parte da esterno, è più funzionale. Noslin? È leggerino, ora non è in grado di giocare e dare un contributo. Non dà garanzie, magari si può sfruttare negli ultimi minuti. Domenica partirei con Pedro dietro a Dia, con ai lati Zaccagni e Isaksen».