Rambaudi segnala: «Con il Como esame importante per la Lazio. Difesa? Ecco quale sarebbe una buona coppia»

Rambaudi parla così in vista di Como Lazio in programma questa sera: il commento dell’ex biancoceleste verso la partita di Serie A

Roberto Rambaudi, a Radiosei, ha così parlato in vista del match di questa sera tra Como e Lazio.

LE PAROLE – «La gara con il Como è un ulteriore esame per la Lazio; manca Rovella ma c’è Vecino che è straordinario. Cambia poco. Guendouzi bene domenica, complimenti a lui anche se non ha fatto una prova appariscente. Gila-Patric? Contro questi avversari serve leggere le situazioni in maniera veloce, quindi ci starebbe questa scelta da parte di Baroni. I centrali della Lazio si alternano bene. Romagnoli sta facendo un buon campionato, ha iniziato bene».