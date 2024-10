Rambaudi: «Cataldi? Con Sarri non era dei più gioiosi, anche Milinkovic sembrava triste»

Le parole del tecnico ed ex giocatore, Roberto Rambaudi, su alcuni ex giocatori della Lazio e non solo

PAROLE- “Il Milan ieri sera nei primi minuti ha rischiato tanto. Nonostante il risultato finale è una squadra in difficoltà, soprattutto nello spogliatoio. Le situazioni di Hernandez e Leao lo dimostrano. Questo mi ricollega al discorso di ieri su Cataldi: se il calciatore non è completamente felice, si vede. Con Sarri non era dei più gioiosi, anche Milinkovic sembrava triste. Ma ci sta, magari le idee di alcuni calciatori non combaciavano con quelle del tecnico”.