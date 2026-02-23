Rambaudi: «Grande noia sabato sera, si è ritornati un po’ all’inizio. Prendiamo questi aspetti positivi e…»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha analizzato la sfida tra Cagliari e Lazio giocatasi all’Unipol Domus. Le sue parole

Il pareggio maturato tra Cagliari e Lazio all’Unipol Domus continua a fare parlare. In merito l’ex giocatore biancoceleste Roberto Rambaudi, intervenendo a Radiosei, ha dichiarato la sua analizzando diverse tematiche post partite. Le sue parole:

Ultimissime Lazio LIVE: Maldini e Ratkov non incidono e le condizioni di Rovella

PARTITA – «Grande noia sabato sera, si è ritornati un po’ all’inizio. Non si è proposto calcio. Ma adesso non è neanche il caso di andare a criticare: delle problematiche ci sono sempre state, ora ce ne sono più del dovuto. Ripeto: il campionato deve essere una palestra per arrivare a giocare bene la semifinale».

SITUAZIONE – «Prendiamo le cose positive: negli ultimi minuti, in superiorità, la Lazio ha fatto qualcosa in più e poi c’è il recupero di Zaccagni, con il calciatore che è riuscito a prendere minutaggio. Negatività porta negatività e l’ambiente è negativo. La causa la conosciamo, ma è da resettare tutto. Il punto è: vendi questa Ferrari o fai il pieno. Mi auguro che alla semifinale non si arrivi con questa negatività, abbiamo due settimane in cui lo staff deve essere bravo».

BELAHYANE TITOLARE – «La prima cosa che ho pensato è che in settimana ha fatto vedere grandi cose. Tuttavia da mezzala non attacca la profondità, non ha corsa, vuole la palla sui piedi: lo conosciamo. Ad ogni modo, ha fatto una buona gara».