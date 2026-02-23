Connect with us

Rambaudi: «Grande noia sabato sera, si è ritornati un po’ all’inizio. Prendiamo questi aspetti positivi e…»

3 ore ago

Rambaudi
Rambaudi

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha analizzato la sfida tra Cagliari e Lazio giocatasi all’Unipol Domus. Le sue parole

Il pareggio maturato tra Cagliari e Lazio all’Unipol Domus continua a fare parlare. In merito l’ex giocatore biancoceleste Roberto Rambaudi, intervenendo a Radiosei, ha dichiarato la sua analizzando diverse tematiche post partite. Le sue parole:

PARTITA «Grande noia sabato sera, si è ritornati un po’ all’inizio. Non si è proposto calcio. Ma adesso non è neanche il caso di andare a criticare: delle problematiche ci sono sempre state, ora ce ne sono più del dovuto. Ripeto: il campionato deve essere una palestra per arrivare a giocare bene la semifinale».

SITUAZIONE – «Prendiamo le cose positive: negli ultimi minuti, in superiorità, la Lazio ha fatto qualcosa in più e poi c’è il recupero di Zaccagni, con il calciatore che è riuscito a prendere minutaggio. Negatività porta negatività e l’ambiente è negativo. La causa la conosciamo, ma è da resettare tutto. Il punto è: vendi questa Ferrari o fai il pieno. Mi auguro che alla semifinale non si arrivi con questa negatività, abbiamo due settimane in cui lo staff deve essere bravo».

BELAHYANE TITOLARE«La prima cosa che ho pensato è che in settimana ha fatto vedere grandi cose. Tuttavia da mezzala non attacca la profondità, non ha corsa, vuole la palla sui piedi: lo conosciamo. Ad ogni modo, ha fatto una buona gara».

