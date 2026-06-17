Rambaudi attacca Lotito: «Comprare la Reggina è una mancanza di rispetto verso la Lazio»

Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, ha attaccato Claudio Lotito in merito all’acquisto della Reggina. Le dichiarazioni

Le recenti manovre societarie di Claudio Lotito continuano a sollevare pesanti polemiche nell’ambiente capitolino. La notizia del forte interessamento del patron biancoceleste per l’acquisto della Reggina ha scatenato la dura reazione dei tifosi e degli addetti ai lavori, preoccupati per le sorti del club romano. Sulla questione è intervenuto duramente un grande ex del passato, Roberto Rambaudi, che ha espresso il proprio totale dissenso ai microfoni di Radiosei.

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Rambaudi critica la tempistica dell’affare Reggina

L’ex ala biancoceleste non ha usato giri di parole per descrivere l’attuale situazione, sottolineando l’incoerenza di investire in una nuova realtà calcistica mentre la squadra principale si trova in evidente difficoltà sul mercato. Durante il suo intervento a Radiosei, l’ex calciatore ha espresso chiaramente la sua perplessità: «Quello della Reggina è l’ennesimo problema da aggiungere a quelli del momento. Il meno grande, ma comunque un altro problema. Se non hai soldi per mangiare, non puoi pensare di comprarti un vestito di marca. Invece di sistemare le cose, si complicano: è il momento adatto per fare questo? Si aggiunge un problema ai problemi anche se, ripeto, è un problema minimo».

La presunta mancanza di rispetto verso il popolo biancoceleste

Il fulcro della critica si sposta poi sulla gestione comunicativa e sulla totale assenza di una programmazione chiara per il futuro della rosa capitolina. Secondo il pensiero espresso a Radiosei, la dispersione di risorse economiche verso altri club rappresenta un segnale profondamente negativo per la piazza: «Io credo che ci voglia rispetto e mi sembra che in questo momento stia mancando. Non dichiarando un progetto, una determinata programmazione, manchi di rispetto alla tua gente e anche ai tuoi giocatori».

Il valore della rosa e il giudizio finale di Roberto Rambaudi

Nonostante il caos societario, l’opinionista è convinto che l’organico attuale possieda una buona base tecnica, che andrebbe però difesa e rinforzata anziché trascurata. L’affondo finale contro la presidenza non lascia spazio a interpretazioni: «Questa squadra ha un valore tecnico superiore alla metà della classifica, c’è una base. Ma se sei in difficoltà e non puoi spendere per questa rosa, non dovresti pensare alla Reggina. Visto che si stanno facendo i conti della serva per la Lazio, spendere per la Reggina è una mancanza di rispetto».