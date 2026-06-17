Galassi primo colpo in entrata per la Lazio, il d.s. Fabiani pesca dal Real Madrid

Galassi Lazio, il mercato biancoceleste si accende con un profilo giovane e internazionale. Operazione definita per il classe 2007 dei madrileni

La Lazio comincia a muovere i primi passi concreti sul mercato e il nome nuovo arriva direttamente dal vivaio del Real Madrid. La società di Claudio Lotito è pronta a rinforzarsi con Bruno Galassi, talento classe 2007 segnalato da Gianluca Di Marzio via social come profilo in arrivo in biancoceleste. Un’operazione che porta la firma del direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato a costruire una squadra capace di unire presente e prospettiva.

Galassi, chi è il talento cresciuto nel Real Madrid

Bruno Galassi è un centrocampista difensivo, ma può essere utilizzato anche da mezzala e o difensore centrale all’occorrenza. Giocatore di piede destro, alto 184 cm, ha una duttilità che lo rende un profilo interessante per la Lazio, soprattutto in una fase in cui il club vuole lavorare anche su calciatori giovani, futuribili e con margini di crescita importanti. Nell’ultima stagione ha giocato con il Real Madrid C, proseguendo il suo percorso all’interno di uno dei settori giovanili più prestigiosi del calcio mondiale.

Il classe 2007 ha inoltre raccolto anche due presenze in Youth League, ulteriore segnale del percorso di formazione seguito nel club spagnolo. Non si tratta ancora di un innesto pensato per stravolgere subito le gerarchie della prima squadra, ma di un’operazione che guarda con decisione al futuro.

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Galassi Lazio, Fabiani apre il mercato con una scelta mirata

La mossa di Angelo Fabiani racconta una linea precisa: cercare profili giovani, tecnicamente formati e con esperienza in contesti di alto livello giovanile. L’arrivo di Galassi può rappresentare il primo tassello di una strategia più ampia, con la Lazio intenzionata a non limitarsi soltanto a calciatori già affermati, ma pronta anche a investire su prospetti da far crescere nel proprio ambiente.

Per il club biancoceleste si tratta di un’operazione interessante anche sul piano della programmazione. Inserire un classe 2007 proveniente dal Real Madrid significa puntare su un percorso di sviluppo, valutando nel tempo la sua crescita tecnica e fisica.

Lotito e Fabiani guardano alla nuova stagione

La società di Claudio Lotito vuole dare segnali concreti in vista della prossima stagione. Il possibile arrivo di Bruno Galassi va letto proprio in questa direzione: un innesto giovane, internazionale e con caratteristiche utili sia in difesa sia davanti alla retroguardia. Ora la Lazio attende di definire gli ultimi passaggi, con Fabiani pronto a chiudere quello che può diventare il primo colpo del nuovo corso biancoceleste.