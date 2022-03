Radu vuole esserci al derby: il difensore a Vetralla da uno specialista

Quest’oggi Stefan Radu si è recato a Vetralla per provare un recupero lampo dalla fascite plantare

Un derby da giocare e a cui non si può mancare per alcun motivo al mondo. Stefan Radu farà di tutto per rispondere presente alla chiamata di mister Sarri per il derby di domenica pomeriggio all’Olimpico.

Per questo motivo il giocatore si è recato oggi a Vetralla dallo specialista delle fascite plantari – Dott. Leonardo Giuliani – per un consulto e per studiare la via del recupero più rapida.

Giuliani afferma: «Il primo obbiettivo è quello di farlo giocare visto che il dolore al tallone è molto forte e il giocatore era a rischio convocazione. Il secondo obbiettivo è che in genere chi mette un plantare da Giuliani per un recupero lampo segna subito». Stefan Radu ha annuito sorridendo affermando che se dovesse segnare ci sarà una grande dedica con sorpresa, visto il fatto che il goal non è generalmente il suo mestiere, poiché il suo mestiere e non farli fare e ci riesce pure abbastanza bene. Lo riporta viterbonews24.it.