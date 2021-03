Stefan Radu vuole recuperare verso la Juve: il difensore, fuori dopo un intervento, tenta il recupero per il big match

La Lazio spera nel recupero di Stefan Radu per il match di sabato contro la Juve. Il difensore, fermo da qualche settimana dopo un intervento ad un’ernia inguinale, potrebbe recuperare in tempo per la partita di sabato prossimo.

Nella giornata di ieri, a Formello, il giocatore ha effettuato allunghi sul campo e corsa: Inzaghi proverà a recuperarlo per la gara dello Stadium.