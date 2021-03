Stefan Radu torna in campo e la Lazio sorride due volte. Doppio vantaggio per i biancocelesti: ecco perché

Rientro in campo per Stefan Radu dopo l’operazione all’ernia inguinale. Contro il Crotone, il difensore romeno dovrebbe partire titolare: come scrive il Corriere dello Sport, il suo rientro è un doppio vantaggio per i biancocelesti.

Nelle ultime quattro giornate di campionato, saltate a causa dell’operazione, la Lazio ha subito ben otto gol: ha dunque bisogno della sua esperienza. Il difensore, contro il Crotone, toccherà quota 399 presenze in maglia biancoceleste: 3 presenze dopo c’è Favalli, che detiene il primato all-time.