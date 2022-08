Radu e la top 11 della Lazio: «In porta Peruzzi, davanti Mancini e Salas»

Il difensore biancoceleste Radu ha stilato la sua top 11 della Lazio di tutti i tempi

Stefan Radu, difensore della Lazio, sulle pagine di Lazio Style Official Magazine ha stilato la sua top 11 di tutti i tempi del club biancoceleste.

PORTIERE E DIFESA – «Come modulo scelgo il 3-5-2, ha resuscitato la mia carriera. Scelgo Peruzzi, mi sarebbe piaciuto giocare con Angelo, uno che durante le partite parlava molto. Anche Marchetti era così: non ce la facevo più a sentirlo, fuori dal campo gli dicevo sempre di parlare poco. Però ti aiutava sempre a rimanere concentrato. Come linea a tre scelgo Stam-Nesta-Mihajlovic: Jaap era fortissimo, Alessandro invece l’ho incontrato solo da avversario. Era intelligente, di un’altra categoria, un’icona della nostra storia. Su Sinisa inutile aggiungere altro».

CENTROCAMPO E ATTACCO – «n mezzo Simeone, mi piace uno con quelle caratteristiche davanti la difesa, uno alla Lucas Leiva. Come interni Veron e Nedved, sulle fasce Conceicao e Favalli, davanti Mancini e Salas. Di quest’ultimo da ragazzo guardavo sempre i suoi movimenti in area, sapeva farsi trovare sempre al posto giusto al momento giusto».

PANCHINA – «Dico Cristiano Bergodi. So che non ha mai allenato la Lazio, ma in carriera, soprattutto in Romania, ha sempre fatto bene».