Domani Radu giocherà la sua gara numero 401 con la maglia della Lazio. A parlare del traguardo è stato Simone Inzaghi in conferenza stampa. Le sue parole.

RADU E LE 401 PRESENZE – «Gli vanno fatti i complimenti, è arrivato ragazzino ed è bello vedere quanto ci tiene sempre. Quando ha qualche problema fa di tutto per esserci prima possibile. Per me è un piacere allenarlo».