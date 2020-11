Radiosei, Cassetta: «A Milinkovic potrebbe bastare un solo tampone negativo per rientrare»

Valerio Cassetta de Il Messaggero ha parlato ai microfoni di Radiosei

«Sergej Milinkovic-Savic potrebbe aver bisogno di un solo tampone negativo per rientrare in Italia, poi dopo le visite mediche potrà rientrare e giocare. La buona notizia quindi è che non dovranno necessariamente passare in modo tassativo i dieci giorni. E’ sicuramente out contro lo Zenit, ma con un po’ di fortuna potrebbe anche esserci alla prossima di campionato».